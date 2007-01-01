В Калуге сгорел старинный дом

На выходных огнем уничтожен дом XIX века на улице Рылеева, 69.

По предварительным данным, никто не пострадал. Ранее здание было расселено.

Причины возгорания пока не называются.

В мае нынешнего года управление по охране объектов культурного наследия Калужской области сообщало о предложении включить это здание в реестр объектов культурного наследия.

- Согласно материалам поступившего заявления, данный дом датируется второй половиной XIX века и представляет собой дом смешанной конструкции – с каменным первым и деревянным вторым этажом, что было типичным для домов того времени, - комментировали тогда в управлении.

Отметим, что напротив сгоревшего здания находятся обгоревшие стены дома №64. Он уничтожен пожаром в 2022 году.

За углом – еще один сгоревший дом по адресу: улица Георгиевская, 45. Он уничтожен в 2017 году.