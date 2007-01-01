Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге выстрелили в троллейбус
Новость дня Происшествия

В Калуге выстрелили в троллейбус

Дмитрий Ивьев
17.11, 11:43
0 610
Фото: УКТ.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Очередной случай хулиганства произошел около 20:00 16 ноября в районе школы № 25.

- Здесь, предположительно, молодые люди, произвели выстрел в сторону троллейбуса, в результате чего заднее стекло было разбито. К счастью, пострадавших не оказалось, - рассказали в понедельник в «Управлении калужского троллейбуса».

На улицу Тарутинскую выезжал наряд полиции. Сейчас ведётся следствие.

- Напоминаем, что это уже далеко не первый случай хулиганства в отношении городского транспорта, угрожающий жизни и здоровью граждан, - заявили в УКТ.

Пассажиров просят быть бдительными и сообщать о подозрительных людях по номеру 112.

Новости по тегу
укт
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJJSkhXMkRpRTdBN2M4dGEvTzVXS3c9PSIsInZhbHVlIjoiNHBueHBwYmhpV1pkNTNsdDRja0EvZHVHWlowVDViNEZZM05sZkxIbUNYV1h0Rk9VNW82YUVhVklQalJSNEpOeDVDalhVTmJmTHdreGtZYmYwZDF2R3ZLYnFMNVlkekxEV2RxYWVMQmRMeG5URGZOL3lxZllTVUZyMVFVQnExWkRHYWlTZ2tXL1E3b2RCem1XTENqSkdjcmxCdnN4Z21rODI4d0tWTyswL21SVUZqaUt4ZmNmVVZSUkpOVHRzVmFEQXEyZm1jdEs5dmJEQXQvMmVGSHNlSTAyWHNnWnM5dlFVRmt0YU94ZHpQNzFoc0p3L3dWLzUxcU5xMklFSTh1U0xJSk5nMm5pZVBUMXNQMFBmSWR3UHgzaTVDZlV2L0d6dzYwSWppUUhtQVJsRXJIbEdraUdtL3ppcFhtRzRoOFR3N2dJdzRHSWhmTGVTZ2lOck5zUkRuajN6SkJrRDFlQ2JzV2pIdkhMeFBIVVFMZUZsWWxpRG9tNEg4a3QxTmZQSWZvTWxzaVpudG5UMFhIZnlYZjFwTklTNTc0Sm9JcGUrMGp5T2gwVlJOeUx0MnFHYXc1K2NlY21obUxVWVlJbSIsIm1hYyI6IjJlYWVjNTRmNDEyYjYxYjUwOWYzZmZmMjgwNmEzNmI2OTcxYTVmOGE2YzhjMmEwMDhjMzdmOTBmYmZhYzRlYmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijh4Y0dQZFFrUFN5UGY1OXF6VXhURWc9PSIsInZhbHVlIjoidjBRN2RxaUpFZnJDNlJuSWZwMDlyVVpRSURzZFRGYTRrSENWcVRKYjhUeWhUalR2ODZvTFp6NlA2UjJZdzF6WFJ5MHhmbEI0L1NiWVBwQU9NMHpVc2hTb0llWm1rcytTL2pDd2s4cDUyeHdPNjlxRGZkVm0wVCtjamZaNm5jd3d0SlJ2ZEZVMnlxV25oMG1TU1NoNVNaaTFHNlFyNWJVYnZYaHBweDM2NHBQQWhubnF1TmkzU0EwSFJDdnZSZ0NnUmFib3d3cEFzTWtBSU5mZ0NSRzliZkRCZ2J5VWYydkJQbTV2eUljUHNldFZ0Zm5WTHd4VGQ2eTk1T3FLekJkOVVaTDBVbzg1NHVLM2VQc3liSWEwajM1TU9kY0hBN1RYaE1WdjgrWmczSmdHK2dKQy9UcTVIenh5QUt1UXVaTnR2c0w5dXhpSTltd0M2eTA4ZFpWWFBQb2c1SEdIQmcyU3hkYk5XazM0QW1KWUtpNU1STHpXczY0NEdzNURQMHZTYlYvSFlUZmdQZXAzTUVGejJnb0VzU3hiaUY3STFMMzNkaG5vUkkzb0tSMnc4L1dtWllUWm9KN3dZOGdIUTNnRlc0RGQ1a3l2MkNDNlRYaHR0UDd1UUcwNFpxeFFMbEdYYWJzQzFQMm9IQkIzdUt2V0gvRDhwSkMrRDR5Y2dnNzJqczJ1SzFOSmJkRlFDRC8rOWdzbGNqTWpLM3ErTUp5ZHVaYzRsNzZpOGdiR3lReG5mMm5TbVlzaXpvYlhIQXNiditnb3RZTWVnL1g4MGI5N1lJQ29iNnZtOUtUTHBuTTBkam1GalNGUU5iZTBuTjkyWkQ2OTdha2VLdjlwNUtqNCIsIm1hYyI6IjM5OTFkZTIyZTBhYzg4NjVlYjVhOGJhMjBkOWUzMGVmZTA2MjE4ODY0YzA3MDAwYTA3NGZiMTZkZWIzMDIyMDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+