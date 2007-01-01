В Калуге выстрелили в троллейбус

Фото: УКТ.

Очередной случай хулиганства произошел около 20:00 16 ноября в районе школы № 25.

- Здесь, предположительно, молодые люди, произвели выстрел в сторону троллейбуса, в результате чего заднее стекло было разбито. К счастью, пострадавших не оказалось, - рассказали в понедельник в «Управлении калужского троллейбуса».

На улицу Тарутинскую выезжал наряд полиции. Сейчас ведётся следствие.

- Напоминаем, что это уже далеко не первый случай хулиганства в отношении городского транспорта, угрожающий жизни и здоровью граждан, - заявили в УКТ.

Пассажиров просят быть бдительными и сообщать о подозрительных людях по номеру 112.