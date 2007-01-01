Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

В Калужской области собирают записи с регистраторов для поиска 86-летней женщины

Дмитрий Ивьев
15.11, 13:59
Александра Копычева из деревни Нижнее Алопово Перемышльского района ушла в неизвестном направлении 11 ноября.

На данный момент нет информации, где может находиться женщина.

Волонтеры «ЛизаАлерт» собирают данные с регистраторов машин, которые проезжали 11 ноября по дороге Калуга – Козельск около Нижнего Алопово.

- Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра. Возможно, именно вы сможете помочь найти Александру Ивановну, - говорится в комментарии поисково-спасательного отряда.

Звонить можно по телефону 88007005452.

