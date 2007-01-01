Афиша Обнинск
Происшествия

В Калуге авария произошла под первым снегом

Дмитрий Ивьев
15.11, 11:38
Утром в субботу, 15 ноября, две легковушки столкнулись на перекрестке улицы Труда и переулка Труда.

Движение в этом месте затруднено, сообщила наша читательница.

Первый снег выпал в этот день в городе.

Главное управление МЧС по Калужской области ранее предупреждало о гололедице на дорогах.

Городские власти призывают автомобилистов не выезжать на дороги, если на машине установлена летняя резина.

дтп
