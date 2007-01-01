В Калужской области пропала 86-летняя женщина
Александра Копычева из деревни Нижнее Алопово Перемышльского района исчезла 11 ноября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Пока нет данных, где она может находиться.
Волонтеры вели ночью поиски, но они не дали результата.
Рост женщины - 150 см, у нее худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза.
Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
