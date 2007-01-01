Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

Калужанин разбил стекла таксисту за отказ в поездке

Дмитрий Ивьев
13.11, 14:31
0 564
В четверг, 13 ноября, стал известен приговор 45-летнему жителю Калуги.

В мае нынешнего года на заправке в селе Корекозево Перемышльского района он подошел ночью к таксисту и попросил отвезти его в Суворов.

Водитель отказался, сославшись на поломку в машине.

Тогда калужанин схватил пожарный багор и разбил стекла у легковушки, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Виновника наказали полутора годами принудительных работ. Кроме того, он должен возместить таксисту за стекла 80 тысяч рублей.

происшествие
