В Калуге виновник смертельного ДТП прятал машины у тёщи

Мужчина был обязан выплатить родственникам погибшего почти 2,1 миллиона рублей. Но он не стал отдавать деньги добровольно, рассказали 13 ноября в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Приставы уже взыскали с мужчины около 462 тысяч рублей разными способами - арестовали счета, удерживали часть зарплаты и т.д.

Позже выяснилось, что у него есть два автомобиля - «Грейт Волл» и «ВАЗ-2109». Однако, когда приставы стали их искать, должник заявил, что не знает, где они находятся.

На самом деле машины стояли в закрытом гараже на участке у его тёщи. Приставы это установили, нашли транспорт и наложили на него арест.

Если мужчина в ближайшее время не погасит оставшийся долг, автомобили продадут, а деньги пойдут семье погибшего.