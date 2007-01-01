Афиша Обнинск
Происшествия

В Калуге женщина с ножом набросилась на работников скорой помощи

Дмитрий Ивьев
12.11, 08:27
Инцидент произошел в деревне Тинино на территории областного центра, сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Что стало причиной такого поведения, сейчас устанавливается. По предварительным данным, 46-летняя калужанка угрожала ножом бригаде медиков, а также пыталась сжечь дом.

Сотрудники Росгвардии задержали женщину и передали ее прибывшим работникам скорой психиатрической помощи.

