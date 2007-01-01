В Калуге женщина с ножом набросилась на работников скорой помощи
Инцидент произошел в деревне Тинино на территории областного центра, сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Что стало причиной такого поведения, сейчас устанавливается. По предварительным данным, 46-летняя калужанка угрожала ножом бригаде медиков, а также пыталась сжечь дом.
Сотрудники Росгвардии задержали женщину и передали ее прибывшим работникам скорой психиатрической помощи.
