Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Шапша рассказал, где в Калужской области сбили беспилотник
Новость дня Происшествия

Шапша рассказал, где в Калужской области сбили беспилотник

Дмитрий Ивьев
12.11, 08:19
0 907
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В ночь на среду, 12 ноября, силы ПВО уничтожили летательный аппарат над территорией Боровского района. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.

На месте работают оперативники.

Напомним, МЧС ночью объявляло беспилотную опасность.

В предыдущие две ночи БПЛА сбивали над Жуковским районом.

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
3 оценили
0%
33%
67%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJHVmxJeGVxcVZKRmR3Wi9sZ3k5dWc9PSIsInZhbHVlIjoiNklVelBrZytlV3hTcU52bDJncU5ERE9hbWtWVFFPSE11UWt1aWlOZUNSNE0yS21IMVVpYUN2YnV1dEVDNTRqUTg1TVJsTytyZlpCUFFJMzRQYkxwc0hjMU9lVUc3eVo5S1dkb2c0bDd1ZjNrMTQ3NE52S0VTRXJhSFRPTlRnUzdLdmZJa0tUSzRiMGdSWjdKZ2cwSmVscnY0eGl5aWxWN0JOekRMVGZ6bzZlRG04NENaQi81N2lBRnpheDZYNzU5SFcrYzJzSUhhY0tKZmtaRlVNWVBMSy8xYjBjcitTSHlwY2xZMVQxYmVqcDVTMW15VDBBZXc2UVJ2M204V05jVGgxaGNzYlNSOVdTRUxyUGJmM1N6Zk04d2ZncGZVSUZrNldJYjEzYkxKU0FlNXVqUlM0VHZJTXNBVElkK2lUR1RsM2pJQk5PeXhGN3lobFp5WnVNclJSQ1lGeERuU2RlcUVkeFpPYXpsZTdTN3A0QjlmQzIzUGQ2cjdpbHNVYUVGQ1dxYktpTTJ2Vzh3cU41czlxYVRuaW1OdUYxTzBtY2tPWlllazJ0c2o2TEVMRG1lQXdDYUIyYTFMcWZwcjg3NCIsIm1hYyI6ImRmODBjOGFmZTFhZTBkYjc5NWQ2MzI5MTllN2E0MDBjMGY2M2JjNTY3OWNhMTgyNzI1MjJiZTUwYzMzMWU4NTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZDdjZJOHN1d0ZsN1pKY244Z2xUWlE9PSIsInZhbHVlIjoiYzdVRWJnbDUxMy9CYWNJT3BjNjM5bTl5VXVZajJoenI3NGMrTkRhSzVwdzU1NEhvZG9sUm14TmM0cE4vaXFRRldZMmFETEhJN0ZIdE0zakx6a21VZy9nR1JZdmp6eDV2VzBUK3YzdStydHo3MjRZMVQxWng2NUF3eFlVOWtVRjg1cEk0QnJ1MXJPSStEMUloN29GMFJpVkt1czJYa0U1SUNBM3A3TGtwNGFSb25QUWpCUWFaSG82U1o2WWxQYU40cE1sWnQ4OThWdG9PMTFCY0U2NUdJL1JidmNDRnFlUzIweE1tTUp3bTV4VGsrZnVxRGRJbXVSaW4vYm5BZVJaNGRubG1ZbjVFK01rSlN1djFuNDV1Wlh0eloza1Y2TlhpYW5ndFY5SHFzc2szOGo2QUZGZVZzSjVEODJaSEFGVWNEUERKSU9KaGJDcFRyRlpxcXRON3JuL1Q0OFcyMFp0cWQ3dE1CLzFGRzU2cWR5cVRlR2RTdGx2b0grT3FGRkJxOG1FS3BObXhwM1pvNGRudVA1eTJicGRTLzBVT2FnWE4rblEyVTFGM3VYUDRjanhocTlpSktGSElLTjN1QTYrZFFDTVhaYXVsV3o3TUdXRmhOYU1UZnE0YzRSemgzc3owdFhjbWVUSm9lM3lXUGdlaHF4dnh1VjdPZld6aW5BQVVYZFhnVm5sTTZ3cW1pcGd1Y2xUeVZvYks0WVljZm9NTngzTW1WaFBRZkRabmhrVWc5TW8ycXVhODR4UTlKb1JZTVUvdUVNdkNNRVNTZ0JJQzB5WVlmMWdnZmluSWN0VUFKeHJXY3dpQ1BEd0ZhUHRkcVorQUJFNFJBOFY3ZWpUSSIsIm1hYyI6IjQwNjk5ZTg3M2ZhMzBjODdmYWY5NzkzNjU1ODllMzc0OGE2MGVmNGUzM2JjZWQ2M2JmMDE2MTBlYmI0ZDU5NzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+