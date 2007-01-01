Шапша рассказал, где в Калужской области сбили беспилотник

В ночь на среду, 12 ноября, силы ПВО уничтожили летательный аппарат над территорией Боровского района. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.

На месте работают оперативники.

Напомним, МЧС ночью объявляло беспилотную опасность.

В предыдущие две ночи БПЛА сбивали над Жуковским районом.