Шапша рассказал, где в Калужской области сбили беспилотник
В ночь на среду, 12 ноября, силы ПВО уничтожили летательный аппарат над территорией Боровского района. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.
На месте работают оперативники.
Напомним, МЧС ночью объявляло беспилотную опасность.
В предыдущие две ночи БПЛА сбивали над Жуковским районом.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь