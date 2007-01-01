Беспилотники угрожают жителям Калужской области
Во вторник, 11 ноября, около 22:30 местным жителям поступили экстренные уведомления от МЧС о возможной угрозе, связанной с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Власти призывают население сохранять бдительность и внимательно следить за обстановкой.
На данный момент аэропорт «Калуга» продолжает работу в штатном режиме - Росавиация не вводила ограничений на полёты.
Накануне ночью в Жуковском районе был сбит один БПЛА.
