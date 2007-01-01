Появилось видео, как троллейбус сбил ребенка в Калуге

Авария произошла вечером в понедельник, 10 ноября, на улице Королева.

Видео с регистратора, установленного в троллейбусе, опубликовало Управление МВД по Калужской области.

По предварительным данным, троллейбус ехал со стороны Гагарина в сторону Баумана и сбил 9-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.

С травмами ребенка доставили в больницу.

В полиции призвали калужан провести беседы с детьми о правилах безопасного нахождения на дорогах.