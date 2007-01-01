Афиша Обнинск
В Калуге школьница пострадала в ДТП на дамбе Яченского водохранилища
Новость дня Происшествия

В Калуге школьница пострадала в ДТП на дамбе Яченского водохранилища

Дмитрий Ивьев
11.11, 11:46
В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла около 13:40 в понедельник, 11 ноября.

По предварительным данным, 39-летний водитель «Ниссана Альмера» ехал со стороны Анненок, не соблюдал дистанцию и врезался в остановившиеся из-за поломки «Жигули».

Травмы получили 12-летняя девочка из «Ниссана» и 71-летний водитель «Жигулей». Им понадобилась помощь врачей.

