В Калуге школьница пострадала в ДТП на дамбе Яченского водохранилища
В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла около 13:40 в понедельник, 11 ноября.
По предварительным данным, 39-летний водитель «Ниссана Альмера» ехал со стороны Анненок, не соблюдал дистанцию и врезался в остановившиеся из-за поломки «Жигули».
Травмы получили 12-летняя девочка из «Ниссана» и 71-летний водитель «Жигулей». Им понадобилась помощь врачей.
