В Калужской области мужчина погиб из-за сигареты

Дмитрий Ивьев
11.11, 10:05
Трагедия произошла вечером в понедельник, 10 ноября, в городе Сухиничи, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в пятиэтажке на улице 70 лет Великого Октября загорелась квартира.

Выгорела одна из комнат. При тушении пожара спасатели нашли тело 48-летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной возгорания стало курение в постели со стороны погибшего.

