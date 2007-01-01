В Калужской области мужчина погиб из-за сигареты
Трагедия произошла вечером в понедельник, 10 ноября, в городе Сухиничи, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, в пятиэтажке на улице 70 лет Великого Октября загорелась квартира.
Выгорела одна из комнат. При тушении пожара спасатели нашли тело 48-летнего мужчины.
По предварительным данным, причиной возгорания стало курение в постели со стороны погибшего.
