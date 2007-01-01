Массовая гибель рыбы произошла в Калужской области
В понедельник, 10 ноября, прокуратура области сообщила о возбуждении уголовного дела после инцидента на реке Издетка в Медынском районе.
Рыба погибла из-за сброса в реку неочищенных сточных вод.
- Общее количество погибшей рыбы составило свыше 550 экземпляров, - говорится в комментарии прокуратуры.
Уголовное дело возбуждено по статье «Загрязнение вод». Пока не уточняется, есть ли подозреваемые.
