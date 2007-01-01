Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Массовая гибель рыбы произошла в Калужской области
Новость дня Происшествия

Массовая гибель рыбы произошла в Калужской области

Дмитрий Ивьев
11.11, 09:01
3 1256
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 10 ноября, прокуратура области сообщила о возбуждении уголовного дела после инцидента на реке Издетка в Медынском районе.

Рыба погибла из-за сброса в реку неочищенных сточных вод.

- Общее количество погибшей рыбы составило свыше 550 экземпляров, - говорится в комментарии прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по статье «Загрязнение вод». Пока не уточняется, есть ли подозреваемые.

Ранее мы подробно рассказывали об экологической катастрофе в Медыни.

Новости по тегу
животные
Лента настроения
11 оценили
0%
0%
9%
0%
9%
82%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilc5TXg1Y1hKaXZQODcrekI2eFZmemc9PSIsInZhbHVlIjoiaWVxNHRXdFUxcENwTVJLY3dmOVpBN0gweGt0YXROWlZJNnZta0VscFRHQ1pDdDQzbTFiZmoyV29hT2RWUkJoRjZYYlhQWXBOa0N5M3dDa1k4cG1nSkY5UHlCeEZWNDY2ZjN6WlV4bEJqYzdlR1E5eUZnbkpNMk1YeGdVWVBMWVNqTUJhNUJRSEtXc3RUak41dzE2V1doOXhxWVIyU0d0OXhRSzNMSWZTWll0WVM5Yzl4Yk9JdUJWRE9LY3QyRHB0YUxneWZTVXRoMVdsOWltajZiSmVkd2JpQWZpU2RBZWtUMEZDdTQxa2pFL1B0R0t4SDJYNzYwbFBKZ2kxWWJhYmtYSmZBcTdCWnBub056cW5hZnh6aDYwdzc5T0sxeWpiZTdqVXBnK2h6TEY4eHRNSjBiZk93QkNVNTdXcWVjS0ZIdUpxVGphMkN2SEFIaHpSSUU2Q3g5RmU1dHROcno5a2gzd2pjTlNyOGY5YnoyZnk1dXI0T3JTQmpUaVRFakFpdjc4TjIzZVJJRWdEbVczNXYxcXh1dFQwT0tXbUZvdFNWTjZxeTgxN0JLUHVPdmpHUGZHaE1RNzgvN2FYUkNmUyIsIm1hYyI6ImNjNjZkNThhMDdhMWZhMDYxZTcyNzNlNWI0ODdiYWJlZTIxNDM5OWExZTI4MjA2MzU2NDY4ZGUyZDU4ZTlkZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InBMMmVFYmJmNGNWRVJQb1owbnJHTWc9PSIsInZhbHVlIjoiUnhTam01RkpKYUk0YVc3VHBtL2VEM0FIY1dnaDBpcHpnNTgyc3BFS05LT0xpY0t3SmFIdjZaU0xoYXczNmUvMERJdkNzbEtWS3VMdHNibmZSSmdwd2EvbUp6ODMvc2N5Q2pDZzZJSmRhUDdrUFI5bmJuK0RUelUzM096VTV0Yk1sUlYyWWNlNjJuQlMvOHVxY1VJZE1YeU8vazkwUThOUVJ5R25rZ0hqSnF5RStET3RUNFlWWFNRQ296WVpIcW1nSnlpTkxGaDlRSGdOMVkyZ2YwOEkwc2s2VFFlWTlOV1F2cEl1V0ErTzl1Y0I1NTdkZXBoQjlCeFB5ZDJoZFRCdEZTZ3NZeENGeGx4SWtTaURMekJBSUxBd0UxL3U1QlQrYWNnS3RhbFBMZmpwQ1ZsSFZiQ2Y5YjZnaWhNN0FUbEFLa0ZYSlJVaEFHeEZMWDJPamZSRFNZREEvRkV0K05WSEZMUXVKa0s2UUFuTTc2LzhyeUlFb20yVGo4Q2xqTDM3dHVpcWdCeFd5TWpNR1JJVnREaDJPdG9PQXZPSVNlLzczUXNjeVVrQkdpSktxL1NsQ2MwbTFhaHpSTmJUSSt3WkZZQTkrYmJUNUhtZXJ5clpUSEVQa215V2E1ZDgzVkMydGUwSnpHemd2Wnl1a0RNY2R0THJxSUhmU2JHdWIvMFkzS1hrT2s2MWtGTVpJVFRWNEI3V2wzcXJoL2t2YzduOEhlNGtxaHVka0J1dEhkM3VtTEVVRUFGbzdwZ0h0WTkvUFNQRFA1bHc1Mm44bXE3OGJhcFlleHpRTHdSbzQ4bEUzV2pvUkpWcFIxWFlQZnM4OEQwZ1J1bXltY3NQQUJMcCIsIm1hYyI6Ijk2ZmVlMDBmNjM5N2NiNTc1NjFhMDllMzA2MTA4YzE2N2RmZjQ5NjIyNGFjNmVlMjViYTA2MzEyNzU0YTZhMTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+