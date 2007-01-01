Силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Калужской областью

В ночь на 11 ноября над территорией Жуковского городского округа Калужской области силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

На место предполагаемого падения дрона незамедлительно была направлена оперативная группа для осмотра местности. По предварительным данным, инцидент не привёл к жертвам среди местных жителей и не нанёс ущерба объектам инфраструктуры.

В целях обеспечения безопасности воздушного пространства аэропорт Грабцево временно приостановил приём и отправку рейсов на один час.

Министерство обороны РФ уточнило, что за прошедшую ночь российские ПВО перехватили в общей сложности 37 украинских беспилотников самолётного типа. Помимо Калужской области, дроны были сбиты над Крымом, Саратовской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Брянской и Воронежской областями, а также над акваторией Чёрного моря.