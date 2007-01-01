В Калуге три человека пострадали в ДТП на улице Глаголева

В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла около 19:00 в воскресенье, 9 ноября, в районе перекрестка с улицей Переходной.

По предварительной информации, 18-летний водитель «Фольксвагена Поло» двигался в сторону Московской площади, выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Каптюр».

Травмы в аварии получили три человека: 40-летний водитель «Рено», 18-летний и 17-летняя пассажиры «Фольксвагена». Их доставили в больницу.