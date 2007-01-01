За минувшие сутки на дорогах Калужской области пострадали тринадцать человек

За сутки 8 ноября в Калужской области произошло шесть дорожных происшествий, в которых пострадали тринадцать человек.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Такие данные привели в региональном управлении МВД.

Первое ДТП случилось в 09:15 на автодороге Р-132 «Золотое кольцо». Водитель Renault Logan 1998 года рождения не справился с управлением, совершил наезд на архитектурную форму и световую опору, после чего съехал в кювет. В результате пострадали сам водитель и его пассажир — несовершеннолетний 2023 года рождения.

В 14:25 на автодороге «Малоярославец-Боровск» водитель Opel Astra 1999 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda 3 под управлением мужчины 1989 года рождения. В этом происшествии пострадали пять человек.

В 17:00 на автодороге «Малоярославец-Боровск-Кривское-Обнинск» водитель ГАЗ Next 1997 года рождения не уступил дорогу автомобилю Hyundai Solaris. В результате столкновения пострадала пассажирка Hyundai — женщина 1996 года рождения.

В 17:18 в Людиново на улице Осипенко водитель ВАЗ-210740 1981 года рождения совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2014 года рождения. Ребенка доставили в медицинское учреждение.

В 18:20 на автодороге «Верея-Медынь» водитель Opel Astra 2001 года рождения неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. В аварии пострадали сам водитель и двое его пассажиров.

Около 15:00 на 55 км автодороги «Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи» водитель Renault Symbol 1996 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля — несовершеннолетняя 2021 года рождения.