Происшествия

В Калужской области перевернулся автомобиль

В субботу, 8 ноября, в Калужской области произошло дорожно-транспортное происшествие
Ольга Володина
09.11, 09:59
Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Около 18 часов 26 минут на пульт спасателей поступило сообщение об аварии на 35 км автодороги «Медынь - Верея» в Медынском районе.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, автомобиль «Опель Астра» съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия есть один пострадавший.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

