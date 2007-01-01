В Калужской области пропала жительница Козельска

В Козельске Калужской области разыскивают 63-летнюю Надежду Антонцеву (Степину).

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о ее исчезновении — женщину последний раз видели 7 ноября.

Приметы пропавшей:

· рост 160 см,

· худощавое телосложение,

· русые волосы,

· голубые глаза.

В день исчезновения на ней была синяя толстовка с черными вставками, черные спортивные брюки, черные полусапожки и светло-серая вязаная шапка.

Любую информацию о местонахождении Надежды Антонцевой можно сообщать на круглосуточную горячую линию «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или по единому номеру 112.