Происшествия В Калужской области пропала жительница Козельска
Происшествия

В Калужской области пропала жительница Козельска

В Козельске Калужской области разыскивают 63-летнюю Надежду Антонцеву (Степину).
Ольга Володина
09.11, 08:03
0 470
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о ее исчезновении — женщину последний раз видели 7 ноября.

Приметы пропавшей: 

·         рост 160 см,

·         худощавое телосложение,

·         русые волосы,

·         голубые глаза.

В день исчезновения на ней была синяя толстовка с черными вставками, черные спортивные брюки, черные полусапожки и светло-серая вязаная шапка.

Любую информацию о местонахождении Надежды Антонцевой можно сообщать на круглосуточную горячую линию «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или по единому номеру 112.

