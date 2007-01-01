В Калуге обрушился потолок в жилом доме
В четверг, 6 ноября, инцидент произошел в доме №17 на улице Гурьянова в микрорайоне Силикатный. Очевидцы сообщили об этом в соцсетях.
- В этот момент в квартире была моя мама, услышала сильный треск, и чудом не пострадала под этим обвалом, - рассказала жительница областного центра.
В администрации Калуги заявили, что вечером 6 ноября на месте уже работали спасатели. В пятницу сотрудники управления ЖКХ и управляющей компании составят акт повреждения.
Людям предложат временные варианты размещения.
Этот двухэтажный дом был построен в 1945 году. Он не входит в перечень аварийных.
