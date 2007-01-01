В Калуге рейсовый автобус попал в ДТП на улице Московской

Наш читатель прислал видео с регистратора с моментом аварии.

По предварительным данным, рейсовый автобус «Управления калужского троллейбуса» ехал по улице Московской со стороны одноименной площади в направлении улицы Карла Либкнехта.

Потом его резко обогнал автомобиль «БМВ». После этого машина затормозила, включилась аварийка. Избежать столкновения водитель автобуса уже не успевал.

По данным полиции, в этом происшествии никто не пострадал.