В Калуге рейсовый автобус попал в ДТП на улице Московской
Новость дня Происшествия

В Калуге рейсовый автобус попал в ДТП на улице Московской

Дмитрий Ивьев
06.11, 14:16
0 946
Наш читатель прислал видео с регистратора с моментом аварии.

По предварительным данным, рейсовый автобус «Управления калужского троллейбуса» ехал по улице Московской со стороны одноименной площади в направлении улицы Карла Либкнехта.

Потом его резко обогнал автомобиль «БМВ». После этого машина затормозила, включилась аварийка. Избежать столкновения водитель автобуса уже не успевал.

По данным полиции, в этом происшествии никто не пострадал.

дтп
