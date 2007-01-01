Пьяный водитель скутера пострадал в ДТП в Калужской области
В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла в деревне Каменка Козельского района вечером 5 ноября.
По предварительной информации, 54-летний водитель скутера не справился с управлением и упал на проезжую часть.
Освидетельствование показало, что скутерист был пьян.
Врачи оказали виновнику аварии помощь, а инспекторы составили на него административный протокол за пьяную езду без водительского удостоверения.
