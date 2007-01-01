В Калуге 13-летняя девочка разбила льва

Полиция начала проверку после того, как школьница подняла фигуру животного, установленную возле одной из точек быстрого питания, и бросила на землю. Лев получил повреждения, сообщили в четверг, 6 ноября, в управлении МВД по Калужской области.

Владелец точки общепита оценил ущерб в 40 тысяч рублей.

- Свой поступок она объяснила тем, что хотела продемонстрировать свою физическую силу перед друзьями, - заявили в полиции.

Сейчас решается вопрос о постановке подростка на учет в полиции.