Главная Новости Происшествия В Калуге 13-летняя девочка разбила льва
Новость дня Происшествия

В Калуге 13-летняя девочка разбила льва

Дмитрий Ивьев
06.11, 10:00
2 1260
Полиция начала проверку после того, как школьница подняла фигуру животного, установленную возле одной из точек быстрого питания, и бросила на землю. Лев получил повреждения, сообщили в четверг, 6 ноября, в управлении МВД по Калужской области.

Владелец точки общепита оценил ущерб в 40 тысяч рублей.

- Свой поступок она объяснила тем, что хотела продемонстрировать свою физическую силу перед друзьями, - заявили в полиции.

Сейчас решается вопрос о постановке подростка на учет в полиции.

Новости по тегу
происшествие
