Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Обломки беспилотника нашли в Калужской области
Новость дня Происшествия

Обломки беспилотника нашли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
05.11, 10:14
0 833
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Их обнаружили в Перемышльском районе, сообщили в среду, 5 ноября, в правительстве региона.

- На месте обнаружения обломков работает оперативная группа. Опасности для населения нет, - говорится в официальном комментарии. - После работы ПВО обломки вражеских БПЛА местные жители могут обнаружить раньше оперативных служб. Просим вас быть особенно внимательными.

В правительстве призвали жителей в таких ситуациях сразу же звонить по телефону 112, не приближаться и не трогать обломки.

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
6 оценили
0%
17%
17%
17%
17%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNuSkxQY240djU0MmxRQlhnY2lYeWc9PSIsInZhbHVlIjoidHROZjhhWktGcklueTh6YVc4Mlp0ZnFMSE92M1BtMEFnUEZOa1JUZStXdlhCTFdQaFNlb3pLZXB3M2xuMmZnWDhWZDdWU05rY2VoTjhkeXIxR08wRnB1NzNjSEh0RTVsQjlaZ21DTEtXejhDZ2FIb1ZlKzJWNDY4WVE5WUZkTlBCSEFReGRQd0tHUFhDT1JXa2poSTN0Z0RFcE4reGp2bnRqUFNzaUNiLzF6WE1hK1FJeTRrSUErbDFwSU42L3VxSVdPUzY0ZFJ2SGRSNmxCanJBdjZuem1Oc0d4Qy92Und0K3pGcGozNDBscG80MzN4bE1pd2hmdXhYRmY2TGZIQ3N1ZWRrTXFnOTlhU3RvS3ByTWg0U25yamlrMldkTnNtbkt1U0JoR1BENXZFSkRjdVFTK0tiQVlvUGhtQVNtNmRyUU5Zc002WC9GUmtaYnBZL1A0Y0Mwd09PdVBUaVhrZ1NUOHpaV1F4NFJhZWp0Y3BBM0p0Zk8zZ20rZSs2NTlZYStYQk43bm9OQWJDWDVTdm8rU0htQlBuOTVBY3dta1ZRN2Y0SUp4OHRiNzNwV3ZUUW1DUi9wNWlhV1hBSTBRayIsIm1hYyI6IjIyYTJkNDkyOWMxMmZhZDJlMWZjNjNmNmRhZjcwZjg5Zjk1NDRiN2U1Njg0YjI5ZDA2ZTc1OWJlZTlhNWM4ZGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjVnT2NseVEwKzF1aEs1aHpTQ2hISEE9PSIsInZhbHVlIjoiQm91cC9kci8rOEZkaHZoNTNnQi93ZWtZNHd6b3FNVzFhcDU5NUNJd3RUa0lJUW9KV1ZrOWFkZ21idi9ya1ZHU2dodFpYSFM4TStONVpzVy91SGZZTG9FOEh0Q1BKdUl4eHAxVzl6dUJGdmpNYWVJckt4OW1RY0ZON2RRUDR5WGdpVThHcWxld094dXYyRFd0Y3lKN293aWxNbWRlMDVnbHgxVldNVjFISWg2QmNkeFU5YjR2SDhhSW84NHpqRkwrNFJtdWdMTU0ycU9kTDYyL1FCSGlwQis2Zndsa0VFZnBObFF3K2dRbUMyRWFFRjNXd0pab3dxdjJNS2JDSXpvbWhBcXhRR2NOeU5nak40UDI1ZmdORTJUc0F0ZENVUU9sRVBFaEdyMlE4QmJMbGtyeUhEZ2kreXUrOWlaN2w2djdGRjBsckF5cCtEckRLNUdNTXJiVE1tZEt0aitDdzVtU2ZjNVl6LzRhYVZodXRXWlpoYUVqSTdiSForWGRwNHFDcm1TTVNJNmxOSGw3MUo3UTdUUUlGVmZ5ZjBzUXBncUVsbHdNTy9zUndKUHJNRHIyTVJSUW0yL3cwVmxRM3MwSGVPbGkzaWxvOGRDQndVeTZxQzkvUlVNOWphdFh2M3NmR2ZyT2Z0cXNVNE9ldWQ3c2xPMlBHbzJQa3diQjZ1Wm5tVy9YejFVZEwxSTBwUHYzcDROQkdoMlJvelBRemdsUjZscFA4d1ZkSm92dmVxRWZrdE13eFc0RVkreWZydGdoNjh3SWxnUy9ubVZUcVp1ZDhsWFV6eHUrYklNY3Rpb0dnNjU2Wk5FcFZQdFVrU0ZsZU1MSU1sWnJSVzBueXdaViIsIm1hYyI6ImFhMDA0NjUxNjIyN2ZiMzE1MWFmYjNjNjU5MzVjMGQ2MmMzZmU1ZTIxYjUxNzdiM2YwNjExZjlmNTcxMWFhMTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+