Обломки беспилотника нашли в Калужской области

Их обнаружили в Перемышльском районе, сообщили в среду, 5 ноября, в правительстве региона.

- На месте обнаружения обломков работает оперативная группа. Опасности для населения нет, - говорится в официальном комментарии. - После работы ПВО обломки вражеских БПЛА местные жители могут обнаружить раньше оперативных служб. Просим вас быть особенно внимательными.

В правительстве призвали жителей в таких ситуациях сразу же звонить по телефону 112, не приближаться и не трогать обломки.