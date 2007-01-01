Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области девушка погибла в ДТП, пострадали трое детей
Новость дня Происшествия

В Калужской области девушка погибла в ДТП, пострадали трое детей

Дмитрий Ивьев
04.11, 08:48
0 1008
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Авария произошла днем в понедельник, 3 ноября, на трассе А130 в Жуковском районе на повороте в деревню Дроздово.

По предварительным данным полиции, 32-летняя женщина за рулем «Хендая» в запрещенном для этого месте пошла на обгон «Лады», которая в этот момент поворачивала налево.

Погибла 24-летняя девушка, находившаяся за рулем «Лады».

Пострадали трое детей: двое в «Хендае» (младенец 2025 года рождения и пятилетний), а также трехлетний в «Ладе». Малышей с травмами доставили в больницу.

Прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
8 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpqeEtQUHpudHBIK0swbGx2cDFValE9PSIsInZhbHVlIjoiT2xDNU5oK1MxZVE4bXllbU5aM0Nuenc1ZjBVQ0xxdHFjREdTR1JCNXV2NjBTSytaTTJBVTdua0svYk5rdndyVjhhcWpUZWhyYlc3dm5XcEFOWEhWd050Z3lVYTRJSlFTUW52WHk5aWNsYXJ2VnRCQzZjMDhsRktWbGlnd0pzdlY2R0dHU3BtejVQZ0pjYllmSmZVQ2x0TjdNYTJIVXhTYjNYK2QrREhRczJ3UzVxdG5OTzBNU09GVGgzdVg1UjhMeTZzTXFyNFR0WEw3a0h4NUVuN0p5SkFZSDk2ejFhYXZKVlU3eG1jY0JuSnliL2FldW45czZOVU9hMlhURms5QzVOaU1CQmdGLzVZamhXU01KQVUvbFNIY3BjcEg4S2RTNEhHMC93Y202RUFqcS94L2dRbnNMc1VxT2NyZCs5VXU0WnRwL1YyZWM4ZHpuamo0bG92OTQxYkhJVEIzakx2UVNTOVJVRUJWUXh5UjdwWHFNMHVtdVhpeVpCODBBdGo5bk40Z2d1NVhzeCt6NkwyalU0NGJYbjZJakcvTlJuQ2x1MWg2Y1VSb2U1UWRDcGtrTGEzdzh5VjByOHFUY1FzWSIsIm1hYyI6ImIzNDIzM2YxMTFmOWQ4NjMzODI2NGRiMDM2MzhmMWYyOGZhZDc4MzRjZDJkYTc2ZmE4ZDM1ZDYxYzM1MjUyZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImxTS3pidlNEOWdyZ0l4b3lnTTBRMUE9PSIsInZhbHVlIjoiQ0FtV2ZMVmZIT2JucjRoY3FQMzE0aHFOU2s2ZUVDenJtUEd2N1gxUktWbnlHdjh3cElOUDRtTGdpN3RicHR3L1B1QlRIY0xRbWlJWGlFY1ZsWlR3VHU3OVQrREVNcFk4WS9BdFFtT3lIOGl2eUdCRFBpeUp1SExvMEVDaVlzZEVRa3JUeVNHWHlra3dNSjN4MkxFVXJEbVM5M3R5MHdlWTZUYmN1ZjJOcEN6cVN5Wlo5MVkrQ0FUSEhHS1RRaVMvaXNwV0RRdElPUVRNNGMvY0o1TjVUQXZaTnlPRXFhRmtycWM2d25SMzBEN3ZJZUlvWGdCMEhwRFljNzV4WHJESU1hTHFlVlp6TXIreWx4dEp6cm5BejBQQUhTS0xrTUsvMnpPa1VvUVhsYzJZZ3pON09RbWhIeUFYZUU2SU92NWpGL0hSd2hGMnZld0NZalNqT0VzSGtNYWRJcmtNSHlrOUZsUm5Gb2RjT3kwZGl5eEFLZmFmZnFyN244Q2ZPZmpadGdTUXdXNkZEUzI1MEhiSFN1UnNBcy85TnUvelRxcWNhZFdqeldzRWlkcmFjUEJEVFRON2FSSEl1MGlkVTJKelJnTTZLNy8rL0svelV0SlhUYmhaUkkxZkZUaEJYUkJqbCs4cGJXWSt1Zy8rMW9Za3JOb2lNZmFad2dzcW81aU1tbG5ZeTlPYjVMc3l1QkJpNlpheUtTem12cE5nWUNhM1k0NW1XbEFNbE9DeU1ZOFkzaEhDVU44dmJVNGRvbjFTM2RPMFpoN2V1MjNNU0duNzZ5RlpnbDlibU1wUkxEcTJtV1VFcVhPRS9TRlZaa0lNdnJQbTNVeUduMDhOMlYxYyIsIm1hYyI6Ijk5NTExMjZkODBjY2M5NGI5OTVhNzVkMjg3MWVkOWY4MWU0NmQ2MDNmYjdiMGE1MzRiNzdhZTMxYmY3NzUxNWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+