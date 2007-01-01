В Калужской области девушка погибла в ДТП, пострадали трое детей

Авария произошла днем в понедельник, 3 ноября, на трассе А130 в Жуковском районе на повороте в деревню Дроздово.

По предварительным данным полиции, 32-летняя женщина за рулем «Хендая» в запрещенном для этого месте пошла на обгон «Лады», которая в этот момент поворачивала налево.

Погибла 24-летняя девушка, находившаяся за рулем «Лады».

Пострадали трое детей: двое в «Хендае» (младенец 2025 года рождения и пятилетний), а также трехлетний в «Ладе». Малышей с травмами доставили в больницу.

Прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела.