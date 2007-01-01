Стали известны подробности смертельного ДТП в Мещовске
В понедельник, 3 ноября в первом часу ночи на улице Проспект Революции в Мещовске насмерть разбился несовершеннолетний мотоциклист.
Как сообщили в пресс-службе УМВД, 17-летний молодой человек на мотоцикле «REGUL» не справился с управлением и врезался в бетонную клумбу.
От полученных травм молодой человек скончался.
Выяснилось, что прав на вождение у молодого человека не было, а управление мотоциклом ему доверил взрослый. В отношении этого гражданина возбуждено административное производство.
К административной ответственности хотят привлечь и родителей погибшего подростка за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.
