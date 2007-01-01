Афиша Обнинск
Стали известны подробности смертельного ДТП в Мещовске
Новость дня Происшествия

Стали известны подробности смертельного ДТП в Мещовске

В понедельник, 3 ноября в первом часу ночи на улице Проспект Революции в Мещовске насмерть разбился несовершеннолетний мотоциклист.
Владимир Андреев
03.11, 11:19
Как сообщили в пресс-службе УМВД, 17-летний молодой человек на мотоцикле «REGUL» не справился с управлением и врезался в бетонную клумбу.

От полученных травм молодой человек скончался.

Выяснилось, что прав на вождение у молодого человека не было, а управление мотоциклом ему доверил взрослый. В отношении этого гражданина возбуждено административное производство.

К административной ответственности хотят привлечь и родителей погибшего подростка за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

Партнёрские новости
