Стали известны подробности смертельного ДТП в Мещовске

В понедельник, 3 ноября в первом часу ночи на улице Проспект Революции в Мещовске насмерть разбился несовершеннолетний мотоциклист.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, 17-летний молодой человек на мотоцикле «REGUL» не справился с управлением и врезался в бетонную клумбу.

От полученных травм молодой человек скончался.

Выяснилось, что прав на вождение у молодого человека не было, а управление мотоциклом ему доверил взрослый. В отношении этого гражданина возбуждено административное производство.

К административной ответственности хотят привлечь и родителей погибшего подростка за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.