В Калуге сотрудница Торгово-промышленной палаты вышла на связь

Ранее мы сообщали о том, что девушка не выходила на связь с 31 октября. Об этом написала её коллега на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

— Наша коллега вышла на связь по видео, она жива, всё нормально, телефон восстановлен. Всем спасибо за содействие, - написала женщина.

По словам женщины, девушка подверглась ограблению и были обстоятельства, которые препятствовали выходу её на связь.