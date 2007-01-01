Афиша Обнинск
В Калуге пропала сотрудница Торгово-промышленной палаты
Происшествия

В Калуге пропала сотрудница Торгово-промышленной палаты

Дмитрий Ивьев
01.11, 11:15
0 633
Фото со страницы Ирины в ВК.
Ирина Кузнецова не выходит на связь с 31 октября, сообщила в субботу президент калужской ТПП Виолетта Комиссарова.

- Я работаю с ней 13 лет, начиная с министерства промышленности. У нее никого нет из родителей и родственников, только муж, но он тоже исчез, не отвечает никто из них, - пояснила Комиссарова. - Квартира закрыта, информации нет, телефон работает, но не отвечает. Ушла в обед вчера, и до сих пор нет связи. Мы подали и заявление в полицию, обратились в скорую.

Всех, кто знает что-либо об этом человеке, просят выйти на связь.

происшествие
