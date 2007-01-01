Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

Шапша рассказал, где в Калужской области сбили беспилотник

Дмитрий Ивьев
01.11, 09:14
0 1081
В ночь на субботу, 1 ноября, силы ПВО уничтожили летательный аппарат на границе Калужской и Московской областей. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его информации, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.

На месте работают оперативники.

Ранее об атаке БПЛА сообщало Минобороны России.

Из-за угрозы атаки беспилотников в калужском аэропорту с полночи действуют ограничения на полеты.

