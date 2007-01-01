Шапша рассказал, где в Калужской области сбили беспилотник
В ночь на субботу, 1 ноября, силы ПВО уничтожили летательный аппарат на границе Калужской и Московской областей. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
По его информации, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.
На месте работают оперативники.
Ранее об атаке БПЛА сообщало Минобороны России.
Из-за угрозы атаки беспилотников в калужском аэропорту с полночи действуют ограничения на полеты.
