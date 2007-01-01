Афиша Обнинск
В центре Калуги пешехода сбили на тротуаре
Происшествия

В центре Калуги пешехода сбили на тротуаре

Дмитрий Ивьев
31.10, 16:59
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло днем в пятницу, 31 октября, на улице Пушкина.

По предварительным данным, около 12:15 26-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил 23-летнего парня у дома №6. После этого легковушка врезалась в здание.

Более точные обстоятельства ДТП устанавливаются, прокомментировали в Управлении МВД по Калужской области.

