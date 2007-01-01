Шапша рассказал, где в Калужской области сбили три БПЛА
В ночь на пятницу, 31 октября, два летательных аппарата уничтожены на границе с Тульской областью. Еще один - над территорией Боровского района.
- На местах работают оперативные группы, - сообщил губернатор Владислав Шапша. - По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Напомним, из-за атаки беспилотников в течение 12 часов был закрыт калужский аэропорт.
