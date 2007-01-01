Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

Шапша рассказал, где в Калужской области сбили три БПЛА

Дмитрий Ивьев
31.10, 08:39
В ночь на пятницу, 31 октября, два летательных аппарата уничтожены на границе с Тульской областью. Еще один - над территорией Боровского района.

- На местах работают оперативные группы, - сообщил губернатор Владислав Шапша. - По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Напомним, из-за атаки беспилотников в течение 12 часов был закрыт калужский аэропорт.

