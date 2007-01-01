Калужские силы ПВО уничтожили три вражеских беспилотника
Воздушные цели были уничтожены над территорией Жуковского и Дзержинского муниципальных округов, а также вблизи Калуги.
По предварительной информации, происшествие не повлекло человеческих жертв и не нанесло ущерба объектам инфраструктуры. Специалисты проводят осмотр местности для обнаружения возможных опасных предметов.
Аэропорт Грабцево с 19:00 ограничил прием и отправку авиарейсов.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в период с 15:00 до 20:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над другими регионами:
· 14 – над территорией Белгородской области,
· 5 – над территорией Брянской области,
· 1 – над территорией Курской области,
· 1 – над территорией Республики Крым,
· 1 – над территорией Тульской области.