Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Калужские силы ПВО уничтожили три вражеских беспилотника
Новость дня Происшествия

Калужские силы ПВО уничтожили три вражеских беспилотника

Вечером 30 октября системы ПВО Калужской области перехватили и ликвидировали три вражеских дрона.
Ольга Володина
30.10, 21:43
0 597
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Воздушные цели были уничтожены над территорией Жуковского и Дзержинского муниципальных округов, а также вблизи Калуги.

По предварительной информации, происшествие не повлекло человеческих жертв и не нанесло ущерба объектам инфраструктуры. Специалисты проводят осмотр местности для обнаружения возможных опасных предметов.

Аэропорт Грабцево с 19:00 ограничил прием и отправку авиарейсов.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в период с 15:00 до 20:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над другими регионами:

·        14 – над территорией Белгородской области,

·        5 – над территорией Брянской области,

·        1 – над территорией Курской области,

·        1 – над территорией Республики Крым,

·        1 – над территорией Тульской области.

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNRWWVKbmZiVU5mZ2p3OFFMQXY2Q0E9PSIsInZhbHVlIjoiV0FwZDByVlcxYnVEcTBCZnpkYXBWOUFvZ2RQN0ZOd0Nqay8yOE9vWHdXLzhkKzlnai80K3hXS0d1a2R4LzRZL0pzZjFDT012ci9qL05kelRUOHF6VmlISkNSclRhYk9nbndvZDUxYTlOenpiY1J5UUNDa0ZkTktEb0NWZHFVcXZkdnZQNWkvK2tqNU94RXVSVHVNeU1hazlHN1czbnkwZzd6STR3aUU3aGJZcGNyNWdHWjNZenBmeDQzbGFkbmtVSThRWGxhTnhuN3lLVHdEU1c0Qm9EdlZXdUFZSGtlR3poMnVhNE13Y3MySHh5M1d5ZE1yalV4aE1oM1RCK1oyMGRJcFhkWmJIcDJ4NnQvbEt6OXJBbnUzVFp2Mzk3MlIzT1JUZEJHS2tsNGp4Z05COHRoemVMNUhzNkQrZjIySjlqZkpUREx3RjBKSkFJS05TL1NqTnovd2dEZER6TTFBTGR5dFJTWFdscDVTMkswOXBYT2xGR3JWRjBvZjB4cmIvTTlnemVIVkJwVGpJY2drSXlycGxZeTB5aVM1Ti80SjBSUi80WE5kWmlKb2ozY2FkTHhzTkxMV1ptM0JKMmpoViIsIm1hYyI6IjlmYjRiMjgyNjdkOGRkZWQ3Y2Q3MmU3Yjg0MDEzOGE1NzcyNjhmNTYyNmFjMDYxNGM1YThhMWRmZTVhZTk4M2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii93elVRZ1RqYjdyd0NNaCt2N200ZlE9PSIsInZhbHVlIjoid3lNZ09vOCtBRExCM0xCQjVPck9ZTG54WnhSVUNwR3NlR1F5Tk56TjkwanFwZjZCa05yMW8vQW5oenhiN1dOMUEyMFA5QWQ1N0NjUDRHbDUwUmEwSkF0SGp1UHo4bS9DaHZ4czUyYTRXT1FjbTludXBpS1krK3VjZHdOMlhIS2IxVEs5K20zZ1doTmJGTnNtcmFObktRai8vSjNNQTIyaGVxNnlrOUI2TDJ4YkFUTjNhNE8zbWVHZVRjdkhhanpRNlZlWjg1VmxJR01sRHJBTjRlWnFtczN3NzE4Rmp4UCttVlRHMnN4alFRRGpkMUYrZWtDcUlkWk1YVytJMjJFd0o2eXJiUTJQaEgrU1JSS1ZESWRDK0Flc2liNVRLcWdUdHdWZ3kyenBJNFpmSVk3RGVzU21ISGNKVFliUXNQRDJDbjhtaE9wS2tRSUhEc2UxZ3pQYkNmbmNmbEE4ZGlEVEVDZGY2SDAvZG4wc1JaRHFPQmFkR1ZGSDR3NnMrbGdCYjV3ak93OEJiY3FLVHpuWVY3TlNWcXNJdlhhYW41V1BubDhqd3RpRGR4SEZVMW16MUl5OUxPSGFJS21uS3V5d0tNdWMzVlpFcDExQ2E5RDQ2K0pYQkxCa0cxQUJyR0hkb1JBQzFTV2Vhc2g3QllJYmc3ZC9UYWk2TVl6TmR1TGJlaWdNd1JrKzBFaG0wcGtKYU9MemMrVEZWSXZtdWcvUGVqUHk2SXpzaklZR2Nkemx5Nmo2U0loSVFldndqU3BwbU1yMGVZRGxET3d1YyswSHp3S1Z4Vk9JZG94S2RqTXk4ZldGaS9iSmQ5UkYxb1R4M0RkNGV0K1NRVjRMTzFMZyIsIm1hYyI6IjE0ODZiZDExMWMxNjY4MWJhMmEyNzdhZDkwZTBhM2E5MDNhODhkMGNmMzUzNzNmMjI5OGU3ZGM3ZTk0Y2YzZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+