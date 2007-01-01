Летевший в Калугу самолет вынужденно приземлился в Москве

Вечером в четверг, 30 октября, рейс А45013 Сочи – Калуга авиакомпании «Азимут» перенаправили во Внуково.

Это связано с очередным введением ограничений на полеты в нашем регионе, сообщили в калужском аэропорту.

- Решение экипажа воздушного судна было принято в интересах безопасности пассажиров, - говорится в официальном заявлении аэропорта. - Обращаем внимание, что так же будут задержаны остальные рейсы из\в международный аэропорт «Калуга» до снятия ограничений.

Так, придется ждать пассажирам рейсов в Сочи и Санкт-Петербург.

Напомним, это уже третье за сутки введение ограничений на полеты в калужском аэропорту. После двух предыдущих власти сообщали о сбитых беспилотниках.