Происшествия В Калужской области беспилотник повредил три дома, пострадала женщина
Новость дня Происшествия

В Калужской области беспилотник повредил три дома, пострадала женщина

Дмитрий Ивьев
30.10, 14:33
Инцидент произошел днем в четверг, 30 октября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

На территории Жиздринского района силы ПВО подавили один БПЛА.

- При падении обломков в одном из населенных пунктов повреждено остекление трех жилых домов, - рассказал Шапша. - У местной жительницы от осколков стекла незначительно пострадала рука. Медицинская помощь ей была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Администрацией муниципального округа уже оказывается необходимая помощь в ремонте. На месте работает оперативная группа.

