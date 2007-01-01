В Калужской области беспилотник повредил три дома, пострадала женщина
Инцидент произошел днем в четверг, 30 октября, сообщил губернатор Владислав Шапша.
На территории Жиздринского района силы ПВО подавили один БПЛА.
- При падении обломков в одном из населенных пунктов повреждено остекление трех жилых домов, - рассказал Шапша. - У местной жительницы от осколков стекла незначительно пострадала рука. Медицинская помощь ей была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Администрацией муниципального округа уже оказывается необходимая помощь в ремонте. На месте работает оперативная группа.
