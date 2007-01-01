На калужских предпринимателей напал бывший сотрудник с перцовым баллончиком

Во вторник, 28 октября, житель деревни Пучково оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой о помощи.

По его словам, на их палатку было совершено покушение, которое чуть не повлекло смерть сотрудников и владельца. Пришёл неадекватный бывший сотрудник, который требовал оплаты. Сотрудники избиты и обрызганы перцовым баллончиком.

— Этот человек бегал по магазину и кричал, что убьет нас! Забежали в соседний магазин. Нас спасло лишь то, что сотрудники впустили нас в подсобку, без них - нас бы зарезали. Пожалуйста, возьмите на контроль, - написал один из предпринимателей.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области прокомментировала ситуацию:

— Поступили обращения и заявления, о том, что в одном из магазинов Калуги мужчина избил гражданина и распылил перцовый баллончик. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, задержали мужчину и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Его личность установлена. Назначено проведение проверки.