Происшествия

Калужский участник СВО погиб во время отпуска

Дмитрий Ивьев
29.10, 13:09
В среду, 29 октября, администрация Бабынинского района сообщила о смерти Виталия Буреничева.

- Виталий был ветераном боевых действий в Южной Осетии 1998-1999 годов и участником специальной военной операции с сентября 2022 года. Был награжден медалью «За боевые отличия» и нагрудным знаком «Гвардия», - прокомментировали в администрации. - К сожалению, Виталий трагически погиб во время пребывания в отпуске. Судьба распорядилась так...

Прощание с мужчиной состоится 30 октября в Бабынино.

