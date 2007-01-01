Калужский участник СВО погиб во время отпуска
В среду, 29 октября, администрация Бабынинского района сообщила о смерти Виталия Буреничева.
- Виталий был ветераном боевых действий в Южной Осетии 1998-1999 годов и участником специальной военной операции с сентября 2022 года. Был награжден медалью «За боевые отличия» и нагрудным знаком «Гвардия», - прокомментировали в администрации. - К сожалению, Виталий трагически погиб во время пребывания в отпуске. Судьба распорядилась так...
Прощание с мужчиной состоится 30 октября в Бабынино.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь