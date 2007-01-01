Шапша рассказал, в каких районах Калужской области сбили 16 БПЛА
Силы ПВО уничтожили беспилотники в период с 20:00 вторника, 28 октября, до 6:00 среды, 29 октября. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
БПЛА сбили над территориями Калуги, Обнинска, Боровского, Дзержинского, Жуковского и Тарусского районов.
По предварительной информации властей, никто из людей не пострадал.
На месте происшествий работают оперативные группы.
