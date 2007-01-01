Афиша Обнинск
Шапша рассказал, в каких районах Калужской области сбили 16 БПЛА
Новость дня Происшествия

Шапша рассказал, в каких районах Калужской области сбили 16 БПЛА

Дмитрий Ивьев
29.10, 08:45
0 1993
Силы ПВО уничтожили беспилотники в период с 20:00 вторника, 28 октября, до 6:00 среды, 29 октября. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

БПЛА сбили над территориями Калуги, Обнинска, Боровского, Дзержинского, Жуковского и Тарусского районов.

По предварительной информации властей, никто из людей не пострадал.

На месте происшествий работают оперативные группы.

