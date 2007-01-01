Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

Силы ПВО сбили четыре вражеских беспилотника над Калужской областью

Вечером 28 октября система противовоздушной обороны отразила масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов.
Ольга Володина
29.10, 00:14
0 897
По данным Минобороны, в период с 20:00 до 23:00 четыре воздушных цели нейтрализованы в небе над Калужской областью.

Для обеспечения безопасности полетов в аэропорту «Калуга» с 19:39 действуют временные ограничения на прием и отправку авиарейсов.

В это же время силы ПВО работали и в других регионах, уничтожив 57 украинских дронов самолетного типа:

- 35 БПЛА – над территорией Брянской области,

- 9 БПЛА – над территорией Ростовской области,

- 4 БПЛА – над территорией Тульской области,

- 4 БПЛА – над Московским регионом, в том числе три, летевших на Москву,

- 1 БПЛА – над территорией Курской области.

