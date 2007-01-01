Три ребенка в Калужской области проглотили мелкие детали от игрушек

Все инциденты произошли за последнюю неделю, сообщила 28 октября министр здравоохранения региона Анна Чернова.

Дети брали в рот игрушки, которые раздают на кассе в сетевых магазинах.

- Внутри некоторых из игрушек находятся магниты, которые при проглатывании в желудке соединяются, в связи с чем требуется срочное хирургическое вмешательство, - пояснила министр.

Одного из малышей в тяжелом состоянии перевезли в московскую клинику. В двух других случаях детям получше.