Три ребенка в Калужской области проглотили мелкие детали от игрушек
Новость дня Происшествия

Три ребенка в Калужской области проглотили мелкие детали от игрушек

Дмитрий Ивьев
28.10, 23:39
Все инциденты произошли за последнюю неделю, сообщила 28 октября министр здравоохранения региона Анна Чернова.

Дети брали в рот игрушки, которые раздают на кассе в сетевых магазинах.

- Внутри некоторых из игрушек находятся магниты, которые при проглатывании в желудке соединяются, в связи с чем требуется срочное хирургическое вмешательство, - пояснила министр.

Одного из малышей в тяжелом состоянии перевезли в московскую клинику. В двух других случаях детям получше.

Партнёрские новости
