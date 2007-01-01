В Калужской области на стройке погиб мужчина

Завершилось расследование уголовного дела, возбужденного после трагедии в Балабаново, которая произошла в августе 2022 года, сообщили во вторник, 28 октября, в Следственном комитете.

По версии следствия, начальник участка неправильно организовал работы. Там не была обеспечена безопасность, не были установлены ограждения.

Когда траншею уже выкопали, к ней самовольно подошел посторонний мужчина. В какой-то момент грунт обвалился, мужчину засыпало - и он погиб.

Срок в колонии грозит начальнику участка.