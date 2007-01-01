Стало известно, в каких районах Калужской области сбили 13 БПЛА

В ночь на 28 октября силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников над Калужской областью. По данным региональных властей, в небе над несколькими муниципальными районами и пригородной зоной Калуги были уничтожены 13 вражеских БПЛА.

Губернатор Владислав Шапша уточнил, что воздушные цели были перехвачены над Жуковским, Барятинским, Перемышльским и Малоярославецким районами.

На местах работают оперативные группы, проводится осмотр территорий. По предварительным данным, жертв и повреждений инфраструктуры нет.

В целях безопасности аэропорт «Калуга» временно приостанавливал полёты - с вечера 27 октября до утра 28 октября воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы.

Как сообщило министерство обороны РФ, в ту же ночь системы ПВО также вели перехват дронов в других регионах: три БПЛА были сбиты в Брянской области, один – в Подмосковье.