Противовоздушная оборона сбила 13 дронов над территорией Калужской области
Ночью 28 октября силы противовоздушной обороны нейтрализовали 13 вражеских дронов в небе над регионом.
Воздушные цели уничтожили над несколькими муниципальными округами и окраиной Калуги.
Губернатор Владислав Шапша сообщил, что беспилотники сбили над Жуковским, Барятинским, Перемышльским и Малоярославецким районами. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Аэропорт Грабцево временно прекращал прием и отправку рейсов с вечера 27 октября до утра 28 октября.
Согласно сводке Минобороны, помимо Калужской области, системы ПВО работали в других регионах, отражая воздушные атаки в Брянской области – 3 БПЛА и Московском регионе – 1 БПЛА.
