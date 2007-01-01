Противовоздушная оборона сбила 13 дронов над территорией Калужской области

Ночью 28 октября силы противовоздушной обороны нейтрализовали 13 вражеских дронов в небе над регионом.

Воздушные цели уничтожили над несколькими муниципальными округами и окраиной Калуги.

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что беспилотники сбили над Жуковским, Барятинским, Перемышльским и Малоярославецким районами. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Аэропорт Грабцево временно прекращал прием и отправку рейсов с вечера 27 октября до утра 28 октября.

Согласно сводке Минобороны, помимо Калужской области, системы ПВО работали в других регионах, отражая воздушные атаки в Брянской области – 3 БПЛА и Московском регионе – 1 БПЛА.