Противовоздушная оборона сбила 13 дронов над территорией Калужской области
Новость дня Происшествия

Противовоздушная оборона сбила 13 дронов над территорией Калужской области

Ночью 28 октября силы противовоздушной обороны нейтрализовали 13 вражеских дронов в небе над регионом.
Ольга Володина
28.10, 07:58
Воздушные цели уничтожили над несколькими муниципальными округами и окраиной Калуги.

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что беспилотники сбили над Жуковским, Барятинским, Перемышльским и Малоярославецким районами. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Аэропорт Грабцево временно прекращал прием и отправку рейсов с вечера 27 октября до утра 28 октября.

Согласно сводке Минобороны, помимо Калужской области, системы ПВО работали в других регионах, отражая воздушные атаки в Брянской области – 3 БПЛА и Московском регионе – 1 БПЛА.

