В Калуге объявлена беспилотная опасность

Вечером понедельника, 27 октября, ГУ МЧС по Калужской области разослало предупреждение о возможных атаках беспилотников.

По состоянию на 20.00 еще не поступало сообщений о работе ПВО. Росавиация также пока не сообщала о закрытии неба.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник Калужская область пережила один из самых мощных налетов. Был уничтожен 41 украинский аппарат (изначально сообщалось о 42-х, но позже данные скорректировали). Осколками незначительно повреждены пять строений.

Один беспилотник упал на железнодорожные пути, а в Обнинске застрял между деревьями.

Никто из людей не пострадал.