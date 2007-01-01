Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге объявлена беспилотная опасность
Новость дня Происшествия

В Калуге объявлена беспилотная опасность

27.10, 20:02
0 471
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Вечером понедельника, 27 октября, ГУ МЧС по Калужской области разослало предупреждение о возможных атаках беспилотников.

По состоянию на 20.00 еще не поступало сообщений о работе ПВО. Росавиация также пока не сообщала о закрытии неба.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник Калужская область пережила один из самых мощных налетов. Был уничтожен 41 украинский аппарат (изначально сообщалось о 42-х, но позже данные скорректировали). Осколками незначительно повреждены пять строений.

Один беспилотник упал на железнодорожные пути, а в Обнинске застрял между деревьями.

Никто из людей не пострадал.

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik11WXRxeFZNS3JpTEppRysxSGFtNUE9PSIsInZhbHVlIjoiZ1ZDczY0ek1mRHlrbzhIVEQ2UlNibGV3NUxlY3FLRFlMeTIvaXJhV1djY2NwNHpmU0JFQlJzY3FXRXJyUTZtV2x1YWpHSFVCREhiUHFJdDFHcXFWUTR4OHp1MDBHUFI5anA4ZzJISkxHb3Zyc0cwSDNMZDF3WmhDNGE0bFVjSWJ2S21yVUZOUlVTRGNIeWtHNmNYOVF3S0UyQ2dPQit6Z0Q5VzhUd2JMVzZ5c1ZIV0R6SHI4ai9XSWRwcTVqQU9DMElaQkxNZzJmNEkwTTYwVzNpZ0E4akEvN0NPTEZwWExuZzh3YUh4Z0MvZWpOZ1ZsblNadHpJaWxQWTYzLzNBS3o0ZnRMK3c3d0dBSUpBK0VsMzlQZlpDRHllcWcxU2U5RkJMR1V3OUkybk8zM2FkMEtNUWFEU2gvOWpRcEFwbzljQkNUaTRjMmhxcm5VZDN4VkVwbDZZT0NJeWVveDdUb2RZcUtzNE15SDVpenI5VkMrT2hzVlZmM0l6UE00d2dXdnlrMmJGemU5Q0dpVVhxS0F0SHhxb29teFFIbmNpeFNhWUdkUlFxOFpnVnc2TCtsWU9EU2U4UWRKTm1mM1lIYyIsIm1hYyI6IjkzNTRjOGRjYmUwZWYyZjNmYWNiOWU5YmYwMGNhOTExOGI3YzZhYzU4MDU3NzE5YzhjNDkyMzY0NDQyZWY0ZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlhWYTQybWlyWVY2T1MyU3RGL3EzYkE9PSIsInZhbHVlIjoiNzVuVGVaMjFYNVFTNU80dkltUlhVNngzZ3FDUXlaeEhHN3FTeHJLOHlhcEx6NHRQK01aOHloSFFoMVZBTElkbHR3YUdVM3E3WEo1SHlVcG5hMDNJSENwOFZGUkVFTGlXbW5Gd1ExdjdiNHNKMHlDdno4QUpIYTJlV1RtTEVEdzRsbWIvTXcwZXBjR01UTG85UEhNWGR2cWM3STdidFNIbnJUM3d5OFRKcGgyWXpNQU9MSTdtbW9KRkt0Rm9TS0hhVjVQSzhQbGdNT2FCSUt5a21SVGRHR3lKRkw4VkVrUURmRDI3b0dkanB4ajhRTHNvMlhrdGNYeUo5dG85bUZPbTB2bkNzTU16WGdvcEdVSmx4UnhIdktNK1BGWVdVdGt1MXpaSElLWk41ZFVDN3FIcm5wWndueDdZU2tEK3VuazQ2cEh2eUN1TS9PNWJUZ2VFL0xQT1U5WG85TGxmc3pwY3dvemJOQTJCN25hNTI0bVJ5Yk1UeDBRQ1dvMVo5VjVDblNJbTF3R3YyejdDRE9mSmYzR1hteDR6K2s0ZHlMTkY3aUdOMVdnVGNUdEFpYTZLUlNXQWhnS1FoVEpzcDZxbE1WMG91Z1Q0OVpnZGVVZiszalNNaGFPUGdwRGhFR2FpMXBVdS9zWGhYRVNkemVGcHZXc1JpUXBpQWpaZjhDSmgvZ2JtbHgzNkFqR1hHVHlBQlQvZVNQY2pTRDBQYnRuMWVJSk9WejBCdHlNYmN3VXhwMkdmRUhnZzFnamRqMjZVNVBibnZoTmlCK0RsYzU2UWsxZWlWU2hkTmFIdGI4NU1NRUZhdDd5ZWV3b0FiY1gxUE55SjV1YlM3N0VwU0RBdiIsIm1hYyI6IjhmZjc2OTk5ZGU1ZDQ2ODQzMmJhY2NjYzM1ZTNlYjAxMmQxYjljMTRmNWM3NGIxZDJiY2I5ZWE3MjcyM2Y1MDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+