Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области БПЛА со взрывчаткой упал на железную дорогу
Новость дня Происшествия

В Калужской области БПЛА со взрывчаткой упал на железную дорогу

Дмитрий Ивьев
27.10, 16:38
1 699
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом инциденте в понедельник, 27 октября, сообщили в Росгвардии.

На месте происшествия безопасность обеспечивали сотрудники этого ведомства, а также представители ФСБ, МЧС и МВД.

БПЛА не взорвался. Силовики оцепили территорию и эвакуировали жителей ближайших домов.

- Благодаря слаженным действиям всех подразделений угрозы для жизни и здоровья граждан удалось избежать, - заявили в Росгвардии.

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNzVjNmWWE1S0FWUndvUWh6dVZ3TXc9PSIsInZhbHVlIjoiOW1SYzdZRFl5UEJDMUhLUnRSRnFkeWlsQnk1ZDN3THYwbk1CNWROdnFrNmQrMGtYSjFBLzQ5V3B6M2wwaEVxRmZoRmI0MU5wZkh4a0hnOUdXN0NhcmFmRXlPdUxPOGFrZHhDRmxqNTdoalpCMG0xNlhrUnE2dEdKV0xhUFFIWTM2YzUxeGtjcXkyWUxHYlRxNWpxdTV1TmtkM3VHcUpWNVlMUFgzZzJ1YjBqSXlUQ1FXbGlPVm1NOTBYVUQ0Z3FxM05RYXhUVGQ1S1U5eWx5WFJMQm5YU3VibXdTOStKb21KWGNhOXRaZWxXZFE4akJQbkY4QjlxSjBXSWdYdTdnOUM0a0tzY1BWaFcrNnRRN3VYZUxCZ0JTNkZSS1R3cjNDVCtzOHZHOVVLQ1ZvSTMyMjZmWlBLTEFzYngyd3BhR2JqRkRMMEp4NWtwRkVNVUhiWWN2L2lCVmo0VWNDdW5ST0VYbXhxNjR0ZUl4UjFadWhKWUM5Z0VKb3hrNWpqNjkwdjJuL040K1NpajlaRlBnNEdjb1gydk5wOUtxYmdQMjJ1U1g1N0NvcjFNWG43c3hVQ0hKcXV5VHk1VEptRUhkMyIsIm1hYyI6ImRlMjMwMDI3OGQwMTRmNTA0NTdkNWNjYWQ5ODBjZTk0YjlhMzViNTEwMmFjNmFhMTcyNGI2ZmIyZDI5OTUwMGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijl2ZTBBNi9mWElWcCtUcVJ3OEgyR1E9PSIsInZhbHVlIjoicVZSWStMZ2xmVFVMWXkzQmlFdjFoNmxsRzZNb2pNeUNWdlF0d0pEQTlHYzV4VGNzU2hKNkt2VnNkNEl0dFVkeWNzQUw2N0k0MmduaVc3TzF5ODE0WnVzR3MwVExPNVR2RG5zZkRrOCtYL25lRjhuZFRZdFV2QVBjQVpFZUlzcTB4QVVCaTZMTVJBeDBYendXWHZpcVlkczRCMS9BYW1OUVpFbnZ6RkVISEFtQVpMbmc3TVRsNHZkc1BCSHF4MUxscWhNNUJLY0VaMXc0SjZHS3BseFBRVm5HQURsR0lFdjh2Q0hyTzFBZUlGWng0bEh4NVpnTXRTdUx5V3g5ZGxqMVg2L3ZPb0pGTElFTklVTTNlc0E3R0xyRWVXbytjeWQwU1ZNaVhzT3BGSEtQUmFPTy9sc0JmeWpVTnlYSzl5QzM1S0Z5OHVyN09xUFgwaWVIeFovSzJ4Y3FJMlZPT3RVNmdtOUV6cWxwWFREQkFqU3o0Z2FPcFp4SnhKbTRiN2JlVHY0YmYxSUczWUNnSGhxc1oyS0FJZmxpOEdlQk94cEtNUVRITDlRT0s1L1drYTgyNDJmc1hNZ2N6dHk1M0pYcnpYNVhJYkFGSUZuQWVSVXJuaFViMnlmb1NnS0U4d0Z6RWNHbGdBd1E1TmNaM0FNakhxaHRrdmUzK01QUGJJR3NOMEpTME1FUDdYaWliWWgxM0plbEVzTktjVDQ0Q1ZWb3Z2ZGNrMW9yZ0h0ZUt3V1Q0WnpHU3JzLzVWQ2cvKy9ZVWpEb21Ed2cwbUFGdDk5Z0FFaUcyUUZxbVNXeDhXL2JyVllhbDhFQ1dieFZNdkd4bnVmS0NhVHRtRlZzcnZZOSIsIm1hYyI6Ijg0MzgzZjU2OGEyZWNmNzZiNzdjOTMyZWE0NGM2MDg1MzJmZGM0ODY0YzA2Mzk3NmJhYTE4MDRjNjdjZDhlOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+