В Калужской области БПЛА со взрывчаткой упал на железную дорогу
Об этом инциденте в понедельник, 27 октября, сообщили в Росгвардии.
На месте происшествия безопасность обеспечивали сотрудники этого ведомства, а также представители ФСБ, МЧС и МВД.
БПЛА не взорвался. Силовики оцепили территорию и эвакуировали жителей ближайших домов.
- Благодаря слаженным действиям всех подразделений угрозы для жизни и здоровья граждан удалось избежать, - заявили в Росгвардии.
