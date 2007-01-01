Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Сломавший липы в Калуге мужчина ушел в армию
Новость дня Происшествия

Сломавший липы в Калуге мужчина ушел в армию

Дмитрий Ивьев
27.10, 16:17
2 662
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Вскоре после того, как мужчина похулиганил на улице Кирова, он ушел на срочную службу в армию. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил глава Калуги Дмитрий Денисов.

По его словам, вандал приехал в наш город из тульского Алексина.

- Зафиксировано уничтожение четырех лип, - рассказал начальник управления городского хозяйства Василий Полежаев. - Протокол направлен в УМВД для дальнейшего разбирательства. Причиненный ущерб оценен в 47 500 рублей. Полиция будет заниматься взысканием данных денежных средств с нарушителя.

Новые деревья на месте сломанных смогут посадить только в следующем году.

- Обязательно доберемся до кармана этого военнослужащего, обязательно ответит за свои деяния, - прокомментировал также Дмитрий Денисов.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
8 оценили
50%
0%
0%
0%
13%
37%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5iYzI3ZW5lRDlKV2kxTGN0OXIwL1E9PSIsInZhbHVlIjoiWURkdFRlVFhHTkxGdFRuVHhFaGpON1doY2JYK0FhUi9Cajg3RlZRY04wVzZ6U3ExbzdtVnU5Mzh2THM2Z2VMTGlXT1B1dUt5N0h6TWt4VWlZeTRRb3NpZHBodWkyYUFPdHlWNVJDS00yNDF6VCtNanhKdHJvck1VS3UxeGU3R3VZbTlNbDMrVTJ5S0Q4eWcvWHRmWGlkM2RtS0g2SFhoeHI1ZVpzRFoxdTBMbmhsbWN5SmtmWG9tTzhDbktDekxDTkNwemdYSW9YNnU3SldOYU1ieXFCWk5MeGhrSTFwZHpyQzRYZkcwQVFnRUpTUEtVR01kVktpd0hteGUzK0hva0c1K1FCckV2VlZTeHN2Y3d0UUk4bzZ1djArVDBXS002Q01hV1lsK1VjRXU2SUs2ZWEySm9ZQ2FCUnlhSmwxZjA5azVJSG1OWUsvdGs2KzFheTllMmxmdUZtZUJySlo4NWFjaEh0QkVYVG82eDBZaVRHQzBCaEZnbkFQMHU5bWVLdTUyeUhBdXl3eUsrMm5BMEJQTXhRNkMyT3lRK3RXSTNTd2tNWjh3MWtRK0RYR1Vyd3dpT2ZqMldpeDlXb1hRbSIsIm1hYyI6Ijc3OTgwZTdjMjY2NGI1OGI0MjU1MDQyZjc5NWE1MTBmYWI4NmM1YjQ5MGE4ZTdiNzA1N2EzMDc3ZTIzZTEyYmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJPbm4vSDVIUS96U0tjQVlPVEorVEE9PSIsInZhbHVlIjoiajhZV09rNHNXK1BUeEdqWm1xSmQwVjhvZldiWm5RTG1KS0RiRWVacW9wUHIrdWpmWk9UVWhWMGpheU8yLzNON1dKanB6em9DTkZ3dVJ1SkhVRGwwdmNCMnVyUlo1R2RGR0lPVDhmMWh6ZXRacUNuSkczMG11aElOZmg5dEJ6bytrNHBadE1CT3FZYkx6bW1lQmdXcHlyY3d0eHM1NjkyNU5TT3QvSTNnOEtXM1lGTVFvcWdnSzlkS1AyaUNKVnhYbThLdDNyQ0hKeWptaC9jTzJzRlB3UXBTY0xNeWtZV3hoQWJzWVpQTHZVQVR0WVBXRjJMNDBsZmV0TVJ0bVpFWlpnWEZXTDI3QTVDbFc5SDRRSmJqaGpLb2JEK1RKenNKZTFZUUl0SWovSzlTYTFXSzVQYnhnUHNWRTEzem1nWVhPU0xLMVhaVWdwbWtISkwrMkY1VDVCRnV3Qk9YdkhNdjh5d0lIb2NHY2ZLa3Uwa2s5cWFOa1JWZS9ydmxsdkN0anJyQWJvYUQ0VjVHR0R2YnZoTWF0aUxzek1yaC9VOEFCZmtjYkRLVjR4cGFJUTZmVjBMS0V5cHJzbVh1aGZuZVA0QVlsaXR3ZUNld0FwTUdSelRqMkdlR2tjSERPOFpEVUg4ZnJEalVaYUovYmZOekIxOXBnK2FnSXVrMVZoSFdSRUJwTlRLUU1KNTJmS0lSWWJJczlJSFhkUGZXOG5NUXphd3YvRExEUU9PM0JBKzdjajVnSGwrcmNxZ2Q0dExYTHdzSVFuZnc3Q2V2VDJCQkhxSE5HakpJMkRnaHh1Ulc2RFIxdHpYMkU5NmJFT3UrWkd3SnEzdFBidlJoQkxMdCIsIm1hYyI6ImNhZmNhMWNmYTUxZDkxZjc1M2YyZWU5NzQxZGIyYzczMDljMGIxYTlhODUzZjUyZDg0OWUwNDA4MmI3YWNjNzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+