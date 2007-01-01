Сломавший липы в Калуге мужчина ушел в армию

Вскоре после того, как мужчина похулиганил на улице Кирова, он ушел на срочную службу в армию. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил глава Калуги Дмитрий Денисов.

По его словам, вандал приехал в наш город из тульского Алексина.

- Зафиксировано уничтожение четырех лип, - рассказал начальник управления городского хозяйства Василий Полежаев. - Протокол направлен в УМВД для дальнейшего разбирательства. Причиненный ущерб оценен в 47 500 рублей. Полиция будет заниматься взысканием данных денежных средств с нарушителя.

Новые деревья на месте сломанных смогут посадить только в следующем году.

- Обязательно доберемся до кармана этого военнослужащего, обязательно ответит за свои деяния, - прокомментировал также Дмитрий Денисов.