Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области назвали причины смертельного ДТП на трассе
Происшествия

В Калужской области назвали причины смертельного ДТП на трассе

Дмитрий Ивьев
27.10, 14:52
0 763
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как мы уже рассказывали, поздно вечером в воскресенье, 26 октября, авария произошла на дороге М3 «Украина» в Бабынинском районе.

По предварительной информации полиции, 38-летний водитель «Рено Логана» не уступил дорогу «Вольво».

Погиб 46-летний пассажир «Рено». Водитель этой машины получил травмы.

Ранее в прокуратуре Калужской области рассказали, что уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД со стороны нетрезвого водителя.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZvVmNERkMzdktiWkJPbmxyVml6M1E9PSIsInZhbHVlIjoiNFRHWU94MFFCMTFWT2dmeHArSXF4R1BHZC91NFlScTcyWW51b0p2d2VEUmYvR0Z2Mk5aYTlQa2ljcW9hNktCVkI0b0tPa0JKeXBqZFZGcnpXcmZsNGNidEJJVlBEVTh3UTdGZ05sU081c3pSOUhnYytQRVlZWUIwaXc1ckdKRk5WaVFBdDNYNGU3YmExWm9RenVCS2NJaXVQN2k1K0JrRXlZMVIxeHlOZHkrNHNaWkYyUm82aE9ZdXlWcUZ1L2JXU09KdmdtN2N6ODlVYU5qZFh4c25vbTBDaDJxWWxTOWZDMzZqc0NRdU95OUZ5NWViQmp1enE5cityeUFIZzcvM1RmQWxTY2gxL2NHbUZpVjc0dzU1cW1SWmt4RitKbWVrR3FRclMyM1ZpUGhkbTBSMllUQXpPdTdXMU91bThIOFI0TzUrbGNFcnVFK2NrNGg2Q0UxaWRXZ2dwNDE3eURXZzMzZTZIVVlLRVIxb3Evd2N5UDBvSzNNcnlWNXMrWXRiOWZmVG5IQndqaDM5eGRYYUg1WGV1anBzTGJKWTRZclFIMTQzM1BPaGNCYnUrM3A5dFBNWExUYmpkRy93WFowUyIsIm1hYyI6IjQxMjMwMDM3NmZmM2QxOWYyMTYzMDI4Zjg3YmI2ZGZmZTdiYTY4ZDZlMjI0MTdhNzk4ODE4MGIzOGY1YjZkZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdPdStZZlZxSTdIQXBxN1hFK3BZN1E9PSIsInZhbHVlIjoicTY0UzNoSE81bVQxVk40ZkJMV3JFcC9PTTMxVlRHMEJGaU12VTEzblBZcUFhdDFYV0pQSVF6WUliemI3NFdaZ0FUOXNsbFlhbm4wVER5SnN1aHgxbFFQZkhpUFQyUG9zZmZZWnRaZGlQa2NlVDdHNUxNM1AxMDFDWkhIbjBhRUhpdFR2bEgwbXdoYmh3WEtMOFJqYmR0QXJqUWJkTHd0Q2E0WDFORHFTc0h2NnBVd2tNVzV5OExTQ05kNm94ajBxeUNIMnl2SkViczhKNS9QVG0rV01obU9VcFg2QThQYWh0anF0eHVYMUpLbTRiNlVWY05qZWpGOWR3QnZnRkp3eXF6c3R6RlpoYzVxekNXZnFoWmxFQlVVaFZ2RGJkSzNUaWZlTWNzd2RaaTBpVjUzenJvSFJLRXl6ak1WL0ZaL2t6Q2kvVW1HS1FXbjF6REhQZ0UvUlIzZ0puemErbUJZbGI5ZkllSmo5alFsRnJoV2RwK3drMzByMWhZUUdrYllwUG5Ka3BycXBWOEdmcURONjhka3BFQUNTYWk1TG13L2hmMm5uQlo3Y01DS091OXVUa2Q3ZXRRaDdrSFFJbzI4UW5nbTU0VkE4OHpZVktOV0o3a0ZEYmhjem42Tk9iaGlvS2N0UkpZb2MyektGbTRHSXVOdDNFOHMzWEZLc0kvekx4empsY285alRoL2FiSUk0bEFVekNMTm1UYzdiM1cxOFUxNzQvenl3N3B5ajVIcENHakZkN09DUy9QdnJTOHYzL2c4MXhLUnB3K3NneWkwZlRSclE5dTJodXl2NDlHNVRpek14Skc2dVliSkMvbVlEMFdtNEJtbGtsd1RSRXppSyIsIm1hYyI6IjNhZGYxYzRiY2YwYzVjZGIzMzFlMmQ0ODBhYmZmM2UwN2MzMzA5OGUwOGY2ZDRjMjIxNmJiMTM1ZWJkYjU2YTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+