В Калужской области назвали причины смертельного ДТП на трассе
Как мы уже рассказывали, поздно вечером в воскресенье, 26 октября, авария произошла на дороге М3 «Украина» в Бабынинском районе.
По предварительной информации полиции, 38-летний водитель «Рено Логана» не уступил дорогу «Вольво».
Погиб 46-летний пассажир «Рено». Водитель этой машины получил травмы.
Ранее в прокуратуре Калужской области рассказали, что уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД со стороны нетрезвого водителя.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь