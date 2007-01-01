В Калужской области назвали причины смертельного ДТП на трассе

Как мы уже рассказывали, поздно вечером в воскресенье, 26 октября, авария произошла на дороге М3 «Украина» в Бабынинском районе.

По предварительной информации полиции, 38-летний водитель «Рено Логана» не уступил дорогу «Вольво».

Погиб 46-летний пассажир «Рено». Водитель этой машины получил травмы.

Ранее в прокуратуре Калужской области рассказали, что уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД со стороны нетрезвого водителя.