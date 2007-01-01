В Калужской области пассажир погиб в ДТП на трассе М3 «Украина»
Трагедия произошла поздно вечером 26 октября на территории Бабынинского района.
Недалеко от Бабынино столкнулись автомобили Volvo XC-90 и Renault Logan, сообщили в прокуратуре региона.
От полученных травм умер пассажир «Рено». Водитель этой машины попал в больницу.
Точные обстоятельства еще устанавливаются, но в прокуратуре уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД пьяным автомобилистом.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь