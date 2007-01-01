Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области пассажир погиб в ДТП на трассе М3 «Украина»
Новость дня Происшествия

В Калужской области пассажир погиб в ДТП на трассе М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
27.10, 14:11
1 430
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Трагедия произошла поздно вечером 26 октября на территории Бабынинского района.

Недалеко от Бабынино столкнулись автомобили Volvo XC-90 и Renault Logan, сообщили в прокуратуре региона.

От полученных травм умер пассажир «Рено». Водитель этой машины попал в больницу.

Точные обстоятельства еще устанавливаются, но в прокуратуре уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД пьяным автомобилистом.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjAzY210S2tuanh0eDNiTWVOblhzSXc9PSIsInZhbHVlIjoiWCtxRVlra3drWTMrNTM2OW55TW52ZmtxalduQ1U1T0s0YS9FOTBnU2tGOVRlY0M4ZFV3MTByMHVnVC8wYXJCb0sxSlpJR2lvSkduU2ZScDRYRGovSHpjdmtRdG1GdUNnUEtZOUI3d0pXamVmdEZwR2p4OFEwQVFueW9kbC9jZVRTa24zMEZjMTZ4aTQ5cU5iTkw3b0gwUFBScmcyRXh1ZmRDNXFNVFBwOFVLSUNyekMxaWVucE9UUHVzbGpFUVQxYmtUQzkvVFIwY2krdythaVQrZU9wWnlyWms4QWhDTTUyVWZMcmJrRG1GYitVNVRrbWJlMVBwd245cEQvWVZORktBZytJejNpZ3BNZXg1Mmx4TXhDT2VGUmRRWTNVeW1GVy9yZDIrQ3pkZ2RSSUlLd29YWlFmSWxxdEFHWUdFL1BnbXBLcDc0eFhEbHZvMlNwSlNmN0pESkc3OVRKRjNIbjRtOXkwUWROZ2VteG83SEtpSHNRdzRYaFY2b3pZNitkd0YzS2JYYWJteDFhemZoQ1dpQXVHS2NaWGl6ejNPc0hDQXc3VUl3c0xiUnBSNC9WcmpIYjFNRUF2MHBIelh1SSIsIm1hYyI6ImNiMTJlMzlkYWZlMTJlN2I1ZDU1MmVhOGRiODNkNjhjMDgzNmJkMGQ3MTFkOWY5ZmYxNjI3OWIzNDZhMWM0MWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktiaDNoblZCRU9PcGpRZ1J1N2RmaVE9PSIsInZhbHVlIjoiTmJoM0Z3Q2R3aWo5NkxoQzcwNDlsVWhtVUdmK3VjRXBsL2duTGU1U21nY2ZjbThGK2w3NDg2NTZMdDJ1QXRJUjRiV1V3Q1VwYTMrNDRLaXFKQzRqQndXWmlSdlllWjJrTkNXeVBiaUFLeVorN0wrNEZNbG1sdFBWbjdjK0dydDFSbFp4RllvZVhFaTlldFdrV1FTbEQ5SFZrYjh6aFU5bTl5T0hPUjFSb3hnWmcyckhtNzdqQXpWK2tkTi94TUNaQzFsMnVvM2pSdGJHVXQwK2xFZFR6YmZpNDB6NDVNeStsSkV4d2phV2hYVkdadUI5MmFmdTA4NU10MXgzaGRHWXFneXlQbUhrQ1ZmYmhlbjFuU3pZbXcrOHEvbzhXbGNzTnJybm40dExHcVJyVm41OGtqUFFQUExINlBXYUZOOGdibzNhWXEvMnhNbGFldGZhTlVkREZSckpNM01uSVMrUktQa24yNTlZbkxCNFZpWWZpYVZhT1huVXFqRi9LWWRGOE1JNVhsNmhMQWZCcHg2VEJrTmZkWGRENnRKeHRvaHJISkcydkFkT2s4RWJ2N0ZPUng0U1ZUYS93TDRJd1BmdlRoanJmNkRERy9BeTBma3ZnT1lpOGZ4MGR1MjBxMG1iK012bmU4eXRqZVJLVTEvSE5GcGJaUlB5UHVZM3RWdG0rSDVnNVB2YVF5enVMc0V4SUtyNE04b2x3Q3hBalR2aXFsTDFpVGhscm4wV3RPQmpBRHZ4OXU0UEhseWxMOWRkRkZRYmFGTG5Tb0V2bnJnYStzeVBDQ0JvT0VFRjlUaEhYUXdDcUcwVTMrODN1UFF5cDljVTJlZ0pzSmFPYTdlQyIsIm1hYyI6IjYwOTMyMTVlNjFmZWMzZDZlMTdmZTQ0MzgxZjJlNGZlMTI0YmRmMzQ5OTE4ZTMwMGVhM2RhNTY2NWE3NzEzYjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+