Шапша рассказал, какие районы Калужской области атаковали беспилотники
Происшествия

Шапша рассказал, какие районы Калужской области атаковали беспилотники

Дмитрий Ивьев
27.10, 09:53
0 1632
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил детали ночной атаки с использованием беспилотников.

По уточнённым данным региональных властей, силы противовоздушной обороны сбили 41 дрон в Калуге, Обнинске и девяти районах области — Боровском, Дзержинском, Жуковском, Кировском, Людиновском, Малоярославецком, Тарусском, Ульяновском и Хвастовичском.

В Дзержинском районе обломки одного из сбитых беспилотников нанесли повреждения кровле, фасаду и остеклению пяти зданий. К счастью, пострадавших среди людей нет.

На месте происшествия работают оперативные и аварийно-восстановительные службы, которые оценивают ущерб и проводят необходимые работы.

Новости по тегу
бпла
