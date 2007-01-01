Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

Обломки беспилотников повредили пять зданий в Калужской области

Дмитрий Ивьев
27.10, 08:40
0 1147
Губернатор Владислав Шапша сообщил подробности о ночной атаке.

По уточненным данным властей, силами ПВО сбит 41 беспилотник в Калуге, Обнинске, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Кировском, Людиновском, Малоярославецком, Тарусском, Ульяновском и Хвастовичском районах.

При этом в Дзержинском районе обломки беспилотника повредили кровлю, фасад и остекление пяти зданий.

Никто из людей не пострадал.

На месте происшествия работают оперативные службы.

