Обломки беспилотников повредили пять зданий в Калужской области
Губернатор Владислав Шапша сообщил подробности о ночной атаке.
По уточненным данным властей, силами ПВО сбит 41 беспилотник в Калуге, Обнинске, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Кировском, Людиновском, Малоярославецком, Тарусском, Ульяновском и Хвастовичском районах.
При этом в Дзержинском районе обломки беспилотника повредили кровлю, фасад и остекление пяти зданий.
Никто из людей не пострадал.
На месте происшествия работают оперативные службы.
