Силы ПВО сбили еще три беспилотника над Калужской областью
Вечером система противовоздушной обороны сбила три БПЛА над Боровским, Малоярославецким округами и окраиной Калуги.
Губернатор Владислав Шапша проинформировал о ситуации. По его словам, жертв и повреждений инфраструктуры удалось избежать.
Для обеспечения безопасности аэропорт Грабцево с 20:34 временно приостановил прием и отправку рейсов.
Сегодня днем силы ПВО уже уничтожали три беспилотника над Ульяновским, Сухиничским и Жуковским муниципальными округами.
