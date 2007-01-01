Афиша Обнинск
Происшествия
Происшествия

Силы ПВО сбили еще три беспилотника над Калужской областью

Вечером система противовоздушной обороны сбила три БПЛА над Боровским, Малоярославецким округами и окраиной Калуги.
Ольга Володина
26.10, 23:13
Губернатор Владислав Шапша проинформировал о ситуации. По его словам, жертв и повреждений инфраструктуры удалось избежать.

Для обеспечения безопасности аэропорт Грабцево с 20:34 временно приостановил прием и отправку рейсов.

Сегодня днем силы ПВО уже уничтожали три беспилотника над Ульяновским, Сухиничским и Жуковским муниципальными округами.

